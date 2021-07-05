Крымчан предупредили о ливнях и граде 5 июля

Ливни, грозы и град пройдут в Крыму 5 июля. В Бахчисарайском районе уже выпала двухмесячная норма осадков — из берегов вышли две реки и сошел сель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что во время ненастья порывы ветра могут усилиться до 25 метров в секунду. Ливни и град 5 июля ожидают из-за прохождения активного холодного фронтального раздела. Спасатели призвали крымчан соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне непогода обрушилась на Бахчисарайский район. Там за сутки выпало 113 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов, вода затопила около 50 частных домов. Погибла местная жительница. Вода подтопила местный психоневрологический интернат. В районе сошло несколько селей. В Ялте и Феодосии в течение 24 часов выпала месячная норма осадков.