Украина отказалась обеспечивать Крым водой

Украина не намерена возобновлять поставки пресной воды в Крым, прекращенные после присоединения полуострова к России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта», — сказал министр в эфире телеканала ICTV.

По словам Кулебы, в Киеве «внимательно следят» за событиями на Крымском полуострове. Ситуация там, по мнению чиновника, является «более, чем критической», и Россия решить ее не в состоянии.

До апреля 2014 года Украина обеспечивала более 80% потребностей Крыма в пресной воде, поступавшей из Днепра через Северо-Крымский канал. Его построили для обеспечения водой засушливых регионов Херсонской и Крымской областей Украинской ССР.

С мая 2014 года крымская часть канала используется для переброски воды из Белогорского района в восточную часть полуострова.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет принять меры, чтобы Украина возобновила подачу воды по Северо-Крымскому каналу.