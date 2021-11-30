Мощный ураган снова накроет Крым и Тамань в ночь на среду

В Крыму в ночь на среду, 1 декабря, прогнозируется очередной ураган. Он накроет не только полуостров, но и Тамань. В некоторых районах сильные порывы ветра будут сопровождаться мощными ливнями, за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков.

Таким прогнозом поделился с ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ночь на 1 декабря по южному и восточному побережью полуострова местами ожидается ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с, в н. п. Опасное — 32 м/с, в Феодосии и Коктебеле — 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае — 23 м/с, Симферополе — 20 м/с», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что дожди будут переходить в снегопады. Синоптик призвал жителей Крыма и Тамани к осторожности. Без необходимости во время шквального ветра лучше не покидать помещения.

Напомним, что в ночь на вторник, 30 ноября, в Крыму уже бушевал ураган. Он оставил без электричества тысячи жителей, на полуострове падали деревья, в море затонули два небольших судна, известно о нескольких пострадавших.