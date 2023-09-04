Эксклюзив 04 сентября 2023, 16:37 Крупный град обрушился на Новосибирск Дожди с градом прошли в Новосибирске

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Ливень с крупным градом обрушился на Новосибирск. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Осадки выпали около 19:30 (15:30 по московскому времени). Град прошел почти по всему Новосибирску, улицы которого стали выглядеть так, словно выпал снег. На кадрах видно, как дождь заливает проезжую часть, а по машинам бьют крупные куски льда.

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«Сколько снега насыпало!» — отметил очевидец.

Местные жители также поделились фото, на которых показали размер выпавшего града. Он оказался крупнее винограда.

Телеканал «360»

В ближайшие дни синоптики также пообещали новосибирцам дожди, грозы и сильный ветер. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

В воскресение, 3 сентября, МЧС предупредило жителей Сочи о непогоде с градом и смерчами. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.