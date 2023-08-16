Экология 16 августа 2023, 14:29 Крупнейшую электронную сделку по продаже металлолома на 10 млн рублей провели в России РЭО

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Крупнейшей сделкой на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, стала продажа отходов черных металлов на 10 млн рублей. В топ-3 сделок по стоимости также вошли сделки по торговле цветными металлами, полимерами и макулатурой.

«На ЭТП проведены крупнейшие сделки по продаже вторичным сырьем среди игроков отрасли по обращению с отходами. Всего было продано вторсырья на общую сумму 16,9 млн рублей. Самой крупной стала сделка по продаже черных металлов — на 10 млн рублей компанией „РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ“. Работа ЭТП выполняет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране и выступает удобным инструментом для участников нашей отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На втором месте Невский экологический оператор с продажей стеклобоя, металлолома, пластика и тетрапака на 5,5 млн рублей, на третьем — «Инновационные технологии». Компания продала цветных металлов на 770 тысяч рублей, полимеров — на 382,5 тысячи рублей, макулатуры — на 248 тысяч рублей.

«Торговля вторсырьем выходит на новый уровень благодаря внедрению в отрасль Электронной торговой площадки РЭО. Наши активные пользователи проводят многомиллионные сделки и отмечают востребованность цифровой платформы. Мы продолжаем развивать ЭТП, чтобы сделать ее еще более функциональной и эффективной», — сказал руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал ЭТП по торговле вторсырьем в сентябре 2022 года.