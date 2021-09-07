Крупнейший завод по переработке пластика в РФ получит 578 млн рублей от РЭО

Крупнейший завод по переработке пластика построят в подмосковном Егорьевске. Российский экологический оператор вложит в него 578 миллионов рублей в виде выкупа облигационного займа. Всего объем инвестиций в этот проект составит около двух миллиардов рублей, сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Общий объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей, участие РЭО — 578 миллионов рублей в виде выкупа облигационного займа. Такую меру поддержки правительство одобрило в конце июня, и мы уже воспользовались ей по нескольким инвестпроектам», — сказал Буцаев.

По его словам, комплекс сможет перерабатывать пластиковые бутылки и пакеты, твердые и пленочные пластики. Среди продукции, которую будет производить завод, — флаконы, контейнеры, пленка и строительные материалы. Проектно-сметную документацию уже начали разрабатывать.

Для поддержки проекта РЭО выкупит облигации, которым при выпуске на рынок присвоят статус «зеленых». Таким образом «Эколайн-Вторпласт» станет первым перерабатывающим предприятием, которое разместит такие облигации на отечественном рынке.

Завод по переработке пластика откроют в городском округе Егорьевск до конца 2022 года. Комплекс будет входить в состав экопарка «Эколайн». Рядом с ним расположен крупнейший КПО в Европе «Восток».