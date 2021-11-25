Крупнейший завод по переработке пластика получит 2 млрд рублей от РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) проинвестирует два миллиарда рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Финансирование в виде выкупа зеленых облигаций компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» одобрил Наблюдательный совет РЭО. Для России это первый коммерческий выпуск зеленых облигаций, сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Это первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций. Эмитентом облигаций является компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“, которая построит крупнейший в стране завод по переработке пластика. Российский экологический оператор выкупит зеленые облигации компании на 2 миллиарда рублей, эту меру поддержки одобрил Наблюдательный совет нашей компании. Инвестиции пойдут на строительство комплекса. Общая стоимость проекта — 7,2 миллиарда рублей», — сказал Буцаев.

«Национальное Рейтинговое агентство» признало, что выпуск соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также национальной таксономии зеленых проектов. Таксономию утвердило правительство РФ в сентябре 2020 года. Также выпуск должен зарегистрировать Национальный расчетный депозитарий, ориентировочно это произойдет 29 ноября, указали в пресс-службе РЭО. Эмитентом облигаций выступает «ЭкоЛайн-ВторПласт», входящая в группу «ЭкоЛайн» (ведущий участник рынка по обращению с ТКО).

«Проект полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии. Зеленые облигации выступают в качестве удобного инструмента инвестирования, который позволяет направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов», — добавил Буцаев.

«ЭкоЛайн-Вторпласт» — совместное предприятие, которое первым в стране реализуют мусорный оператор и переработчик. Новый объект представляет собой комплекс полного цикла по утилизации пластика, в год он сможет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика. Завод «ЭкоЛайн-Вторпласт» войдет в состав экотехнопарка «Восток» (Егорьевск, Московская область), с сортировочных конвейеров которого в том числе будет получать сырье.

Предприятие заработает до конца 2022 года и будет представлять собой целый кластер. На заводе будут производить вторичную гранулу, которую используют при изготовлении автокомплектующих, флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов и так далее. С добавлением этой гранулы на заводе смогут производить 120 тысяч контейнеров в год. В «Эколайне» уточнили, что какие-то отходы на предприятии будут перерабатывать по принципу полноценного цикла, когда из продукции делаются те же изделия.

Всего в 2021 году шесть проектов в четырех регионах получат поддержку от РЭО в виде выкупа зеленых облигаций на сумму 6,25 миллиарда рублей. Кроме «ЭкоЛайн-Вторпласта» средства пойдут на объекты по сортировке ТКО в Московской области («Нева» и ООО «Комбинат»), в Самарской области («ЭкоРесурс-Поволжье»), ХМАО («Югра») и в Кингисепском районе Ленобласти («Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»).