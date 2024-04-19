Экология 19 апреля 2024, 16:46 Крупнейший завод по переработке пластика открыли в Подмосковье

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Российский экологический оператор вложил в проект 2,88 млрд рублей

В Егорьевске Московской области состоялось официальное открытие крупнейшего в России завода по переработка пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» Группы «ЭкоЛайн». Вместе предприятия представляют собой первый в стране комплекс по переработке ТКО полного цикла. РЭО вложил в проект 2,88 млрд рублей через выкуп зеленых облигаций. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и гендиректор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

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«На сегодняшний день это флагманский проект в рамках нацпроекта «Экономика замкнутого цикла». Представители российского бизнеса рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 миллиардов рублей — стоимость проекта, 2,9 миллиарда рублей — федеральное финансирование в рамках мер поддержки, которые идут по линии ППК РЭО. Что отдельно порадовало — что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения. То есть фактически все пластики, а мы получаем на этом объекте около 20 разных пластиков с полигонов, с мест сортировки, проходят обработку, и вода никуда не направляется с этого объекта. Локальные очистные сооружения работают с несколькими ступенями очистки. Это современный экологичный проект. Я поздравляю всех участников, проектировщиков, инвесторов. Это действительно здорово, что у нас появляются в стране, несмотря на санкции, такие проекты», — сообщила Виктория Абрамченко.

По словам гендиректора РЭО, это также единственный в Восточной Европе подобный проект полного цикла переработки.

«Предприятие „ЭкоЛайн-ВторПласт“ — первый в России комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) полного замкнутого цикла и единственный в своем роде на территории Восточной Европы и постсоветского пространства. Единая локация объединяет сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику, сокращает углеродный след конечной продукции. Проект реализован при поддержке РЭО в беспрецедентно короткие сроки — за 23 месяца. Общая стоимость проекта составила 11,7 млрд рублей, из которых 2,88 млрд рублей — это финансирование со стороны РЭО на льготных условиях, по ставке около 4% годовых на срок 10 лет. Для привлечения данного финансирования компания „Эколайн-ВторПласт“ выпустила зеленые облигации, которые в полном объемы были выкуплены РЭО», — сказал Денис Буцаев.

Комплекс является крупнейшим в России заводом по переработке пластиков из ТКО мощностью 60 тысяч тонн в год. Завод сможет производить из вторичной гранулы «Экопласт» 120 000 контейнеров в год. Заводы КПО «Восток», «ЭкоЛайн-Вторпласт» и «ЭкоПласт» входят в состав экотехнопарка «Восток», расположенного в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск.

На КПО «Восток» мощностью 1200 тысяч тонн в год из потока ТКО отбираются полимеры (21 вид пластиковых отходов), передаются на завод «ЭкоЛайн-ВторПласт», где из них производится вторичная гранула, из которой на заводе «Экопласт» производятся готовые изделия — мусорные контейнеры и паллеты с содержанием вторичной гранулы от 30 до 100%.

«Государственная политика и поддержка ППК РЭО сделали возможным реализацию проектов, нацеленных на утилизацию самых невостребованных и сложных в переработке полимерных отходов. С запуском заводов ЭкоЛайн-Вторпласт и ЭкоПласт вчерашние отходы на полигонах превращаются в ценное сырье и новые товары из вторичной гранулы. Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьем, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объем захоронения», — сообщил Евгений Михайлов, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал» (управляющая компания Группы ЭкоЛайн).

Технологическая концепция завода «ЭкоЛайн-ВторПласт» заключается в производстве гранулы максимальной чистоты food grade, которую можно использовать для производства упаковки для продуктов питания. Добиться этого позволит многоуровневая система сортировки сырья и многоступенчатая технология горячей мойки с применением эффективных моющих средств, что позволяет максимально сохранить первичные свойства перерабатываемых материалов. Из готовой продукции завода можно будет изготовить те же изделия без добавления первичных ресурсов.

В ходе визита делегация ознакомилась с технологиями переработки твердых пластиков, осмотрела уникальное оборудование завода «ЭкоЛайн-ВторпПласт», производство контейнеров для отходов на заводе «ЭкоПласт», посетила лабораторию входного контроля сырья, где установлено специальное оборудование, тестирующее качество сырья, из которого производятся контейнеры.

В рамках официального открытия на предприятии состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области переработки отходов из полиэтилентерефталата — поставке флексы, произведенной на заводе «ЭкоЛайн-ВторПласт», компании «Сибур» для производства вторичной гранулы Vivilen.