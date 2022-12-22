Экология 22 декабря 2022, 10:00 Крупнейший в России проект в сфере ТКО может быть реализован в Татарстане

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Мощность обработки отходов на заводах составит 1,8 млн тонн.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов и обсудили создание перспективных объектов обращения с отходами на территории субъекта.

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В Республике планируется создание более 5 комплексных объектов в сфере обращения с ТКО мощностью 1,8 млн тонн отходов.

«Провели рабочую встречу с руководством Татарстана, на которой обсудили создание объектов обращения с отходами. Предварительно, общая мощность комплексов составит 1,8 миллиона тонн ТКО в год. Объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей», — отметил Денис Буцаев.

При реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств. Перед этим должна быть завершена разработка проектно-сметной документации.

Создание объектов позволит Республике достичь целевых показателей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на полигонах до 50% и сортировке 100% ТКО на территории региона.