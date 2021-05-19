Крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся самый крупный в мире айсберг. Об этом свидетельствуют данные со спутника Sentinel-1. Снимок опубликовали на сайте Европейского космического агентства.

Площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров. Это больше, чем испанский остров Майорка, который занимает площадь 3640 квадратных километров.

Айсберг получил название А-76. По оценке ученых, его длина составляет 170 километров, ширина — 25 километров. Айсберг откололся от западной части шельфового ледника Ронне. Сейчас самая крупная в мире льдина бороздит просторы моря Уэдделла.

Прежде самым большим айсбергом считался А-32А, который сейчас тоже находится в Уэдделле. Его площадь достигла 3880 квадратных километров.

Айсберг A-68, который на момент откола от Антарктиды в 2017 году имел площадь 6000 квадратных километров, полностью растаял в минувшем апреле.

В марте от северной части шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с размерами Парижа.