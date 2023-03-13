Экология 13 марта 2023, 13:23 Крупнейший объект по обработке отходов построят в Сибирском федеральном округе

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РЭО вложит до 3,3 млрд рублей в КПО на 450 тысяч тонн в Иркутской области. Ранее регион подписал концессионное соглашение.

Российский экологический оператор вложит до 3,3 млрд рублей в комплекс мощностью 405 тысяч тонн обработки, который создадут до конца 2024 года в Иркутской области. Ранее регион подписал концессионное соглашение с инвестором.

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«В Иркутской области появится современный комплекс мощностью 405 тысяч тонн обработки в год. Регион и инвестор заключили концессионное соглашение, ведется активное проектирование комплекса. Хочу напомнить, что это крупнейшая концессия в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. РЭО может вложить в него до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, или примерно до 3,3 млрд рублей. Планируется, что создание комплекса позволит региону перевыполнить показатели национального проекта, установленные для региона на 2024 год. Создаваемый объект позволит обеспечить безопасную и эффективную работу по обработке и утилизации ТКО, образуемых в Иркутске и прилегающих муниципальных образований, в течение долгих лет», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО планирует предоставить финансирование для создания объекта концессионного соглашения в размере до 95 % от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, путем предоставления льготного займа концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК.

«На объекте будет использоваться преимущественно отечественное оборудование. Современные, отработанные технологические решения позволят оптимизировать объем инвестиций и увеличить отбор вторичных материальных ресурсов, а также снизить объем захораниваемых отходов и уровень негативного воздействия на окружающую среду. Инвестором выступает ООО «РТ НЭО Переработка отходов», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.