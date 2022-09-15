Мусорные заводы за 12,8 млрд рублей построят в Дагестане | 360°

Экология 15 сентября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Мусорные заводы за 12,8 млрд рублей построят в Дагестане

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Они будут обрабатывать 950 тысяч тонн отходов ежегодно

Три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью 950 тысяч тонн в год за 12,8 млрд рублей появятся в Дербентском и Хасавюртском районах Дагестана, а также в городском округе Махачкала. Концессионные соглашения на создание данных объектов в присутствии главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева и председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова подписали министр природных ресурсах и экологии Республики Ибрагим Ибрагимов и гендиректор ООО «Республиканский экологический оператор» Игорь Гетманов.

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«На Российской неделе ГЧП были подписаны концессионные соглашения в отношении создания объектов по обращению с ТКО в Республике Дагестан, в финансировании которых примет участие Российский экологический оператор. Это крупнейший концессионный проект в этой сфере в стране — сразу три объекта общей мощностью 950 тысяч тонн по обработке ТКО, по утилизации — 570 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций — 12,8 млрд рублей. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с главой Республики Сергеем Меликовым мы обсуждали ход подготовки к реализации проекта, а уже сейчас концессионные соглашения подписаны. Создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений позволит на 100% выполнить показатели федерального проекта в Республике», — сообщил Денис Буцаев.

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РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки проектам в Дагестане, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций Российского экологического оператора. Финансирование может быть предоставлено после получения концессионером положительных заключений государственных экспертиз на проектно-сметную документацию.

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