Экология 18 ноября 2022, 16:21 Крупнейший комплекс по переработке пластика сохранил статус зеленого эмитента

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Завод сможет перерабатывать 60 тысяч тонн пластика в год.

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Крупнейший завод по переработке полимеров в России — „ЭкоЛайн-ВторПласт“ в Подмосковье — подтвердил соответствие принципам зеленого финансирования. К такому решению пришло Национальное рейтинговое агентство. Российский экологический оператор вложил в объект 2,884 млрд рублей через выкуп облигационного займа. Это первый в России выпуск зеленых коммерческих облигаций.

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«Объект „ЭкоЛайн-ВторПласт“ станет крупнейшим в России заводом по переработке пластика, его мощность — переработка 60 тысяч тонн отходов полимеров в год, производство 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Именно в рамках этого проекта в нашей стране впервые был осуществлен выпуск зеленых коммерческих облигаций. РЭО направил в него 2,884 млрда рублей через выкуп облигационного займа. Всего инвестиции в проект составляют 9,979 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,095 млрд рублей внебюджетных средств. Хочу подчеркнуть, что как отраслевой институт развития мы должны создавать инструменты и стимулы для игроков рынка и инвесторов с учетом принципов зеленого финансирования», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

НРА подтвердило, что выпуск коммерческих облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 продолжает соответствовать принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям соответствия зеленого финансового инструмента требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Р Ф № 1587 от 21.09.2021 г. и требованиям Положения Банка России № 706-П от 19.12.2019 г. «О стандартах эмиссии ценных бумаг).

Предприятие будет заниматься переработкой полиэтилентерефталата (ПЭТ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Большинство пластиковых отходов представлены именно этими видами полимеров. Запуск переработки отходов и производства контейнеров запланирован на лето 2023 года.

В 2021 году Правительство одобрило РЭО меру поддержки — выкуп облигационного займа. С ее помощью в 2021 году РЭО профинансировал пять проектов на 6,1 миллиарда рублей. Также Правительство одобрило для РЭО выпуск зеленых облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей, их размещение будет происходить в течение 2022−2024 годов. В 2022 году планируется профинансировать 8 проектов на общую сумму около 9 млрд рублей.