Экология 17 августа 2023, 09:28 Крупнейший аэропорт Германии ушел под воду Очевидцы сняли затопленный после сильных ливней аэропорт Франкфурта

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Сильные дожди в Германии привели к подтоплениям. Потоки воды в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта Франкфурта показали пользователи соцсетей. Авиакомпании отменили около 70 рейсов, сообщил телеканал «Звезда».

В регионе прошли сильные дожди с грозами, на 17 августа спрогнозировали выпадение еще около трех миллиметров осадков. Подвалы некоторых домов залила вода, крыши протекли, электроснабжение отдельных районов нарушилось.

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Сильно пострадал крупнейший в Германии и один из самых больших в Европе аэропорт Франкфурта. Очевидцы показали затопленную взлетно-посадочную полосу и помещение аэропорта, где по лестницам стекала вода. По информации канала, перевозчики отменили около 70 рейсов.

Сильные подтопления произошли в Приморском крае России, который накрыл тайфун «Ханун». Пострадали около пяти тысяч домов, 28 населенных пунктов остались отрезанными от мира. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.