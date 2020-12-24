Кровавая река потекла по лесу в Карелии. Видео

На форелеводческих фермах Карелии начался сезон забоя рыбы — и в лес снова потекла вода с кровью. Жители поселка Попов Порог уже не первый раз видят это безобразие. В местной администрации в курсе проблемы.

«Все контролирующие органы уже выезжали, все пробы взяли — разбираются. <…> Тема наличия или отсутствия очистных [сооружений] неоднократно поднималась. Над ней работают. <…> Это проблема неновая», — пояснила «360» заместитель главы Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина.

Собеседница добавила, что сегодня лично встретится с представителями инициативной группы, которые выложили в Сеть видео кровавой реки.

Местная жительница Мария объяснила, что происходит в поселке. По ее словам, из рыбного цеха в лес идет труба, из которой без всякой очистки хлещет вода с рыбьей кровью, жиром и внутренностями. Все это попадает в лес и болото, а с таянием снега — в реку, откуда местные жители берут питьевую воду.

«Страшная у нас тут история достаточно. В этом году мы первую видеосъемку сделали 18 декабря. Связано это было с масштабным выбросом отходов во время большого забоя рыбы», — поделилась Мария и добавила, что этой истории уже несколько лет. Все началось в 2016 году. По ее словам, местная администрация заботится о своих жителях. Главная проблема в том, что невозможно выйти на связь с руководством рыбоводческой фермы.

«Очень хорошо умеет очки втирать директор нашего форелеводческого [хозяйства] и администрации, и остальным. Якобы уже разработан проект каких-то очистных сооружений, он находится на согласовании. <…> Мы боремся своими силами», — добавила жительница Попова Порога.