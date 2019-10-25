Крошечного жука с «косичками» назвали в честь Греты Тунберг

Недавно описанный вид был выделен из почвы, собранной в Кении в середине 1960-х энтомологом Уильямом Броком. Ученый привозил образцы со всей Восточной Африки, с тех пор они хранились в коллекции музея.

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Недавно научный сотрудник музея Майкл Дарби изучил почву с помощью микроскопа. Исследователь обнаружил девять новых видов, относящихся к семейству жуков птилииды (Ptiliidae). Одному из них он и присвоил имя Греты.

Жуки крайне малы — их длина составляет около 0,79 миллиметра. У них отсутствуют глаза и крылья. Насекомые имеют желтый или золотистый окрас и рога, похожие на длинные косички.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году, после того как запустила серию забастовок школьников в Швеции и других странах. По пятницам она приходила к шведскому парламенту, требуя усилить борьбу с изменением климата.

Инициатива выросла в международное движение Fridays For Future — пятничные забастовки по всему миру для привлечения внимания политиков к глобальному потеплению.

В сентябре 2019 года Грета выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.