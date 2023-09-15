Экология 15 сентября 2023, 01:33 «Креветку-убийцу» нашли в российской реке «КП Крым»: ученые обнаружили в Крыму «креветку-убийцу» Википедия

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Ученые обнаружили в реке Салгир в Симферополе креветок вида Dikerogammarus villosus, сообщила «Комсомольская правда в Крыму». Эти миниатюрные существа при кажущейся безобидности завоевали звание «креветки-убийцы». И хотя для людей они не опасны, этот вид серьезно угрожает экосистеме.

Эти креветки размером всего три миллиметра, хотя в благоприятных условиях они могут вырастать до 30. Они хищники — и весьма прожорливые. Часто убивают свою добычу и оставляют ее недоеденной. За эту привычку креветки и получили угрожающее прозвище.

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Опасность «креветок-убийц» в том, что они вытесняют других обитателей из тех водоемов, в которых появляются.

В сентябре на юге Италии обнаружили один из самых опасных инвазивных видов муравьев в мире. Если они распространятся по всей Европе, это может нанести существенный ущерб экосистеме региона, считают ученые.