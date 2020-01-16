Крещенских морозов не будет на европейкой части России

На всей европейской части России в 2020 году не будет традиционных крещенских морозов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крещенских морозов не будет. В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь — -3…-5, а днем — тоже отрицательные температуры», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

По его словам, на выходных в европейской части России будет малооблачно и безветренно. Кроме того, в эту ночь из-за штилевой погоды будет хорошо видно Луну и звезды.

На вопрос, куда можно отправиться, чтобы застать крещенские морозы, Вильфанд сказал, что в европейской части их не будет нигде.

Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. Подмосковные власти уже объявили, что из-за аномального тепла входы в купели будут обустроены с берега. В Московской области можно будет искупаться в более чем 200 купелях во всех муниципалитетах региона.