Экология 26 января 2024, 09:52 Кредитный рейтинг двух выпусков облигаций РЭО на 4,5 млрд рублей подтвердили на уровне ruA+ РЭО

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ППК «Российский экологический оператор» серий 01 и 02 на уровне ruA+.

Облигации были размещены в 1 квартале 2023 года и привлеченные средства в размере 4,5 млрд рублей, были направлены в виде займов на финансирование проектов по созданию индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО Региональный оператор «ВОСТОК» и комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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«Два объекта обращения с ТКО будут построены в Тульской и Ленинградской областях. Мощность каждого составит 300 тысяч тонн в год. Софинансирование проектам оказывается из средств, полученных от размещения облигаций. Общая сумма по двух выпускам составляет 4,5 млрд рублей, 1,6 млрд — для Тулы и 2,9 млрд — для Ленобласти», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Проект в Тульской области реализует ООО РО «ВОСТОК», в Ленобласти — АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

«По субсидии РЭО имеет возможность компенсировать расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки. Финансировать проекты РЭО может максимально на 95% от стоимости проекта», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Облигации были размещены на Московской бирже в рамках действующей программы облигаций. Организатором и якорным инвестором выпусков облигаций РЭО выступил РСХБ (Россельхозбанк).