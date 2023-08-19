Экология 19 августа 2023, 00:57 Кратковременные дожди пройдут в Тульской области 19 и 20 августа

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В Тульскую область придет Скандинавский антициклон, который значительно скажется на погодных условиях. Такой информацией поделился синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, сообщила ТСН24.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, в регионе пройдут кратковременные дожди. Температура днем составит +24…+29 градусов. Ночью она опустится до +13…+18.

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Ветер будет слабым. Его направление станет меняться от северного до юго-восточного.