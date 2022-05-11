Москвичам пообещали кратковременное тепло

Теплая погода придет в Москву и Подмосковье 12 мая. В регионе потеплеет до +21 градуса. Однако в скором времени жителей столицы и Московской области вновь ждет понижение температуры. Об этом в беседе с «360» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В краткосрочной перспективе нас ждет всплеск тепла. По нашим расчетам, завтра воздух в Москве прогреется до +18… +20 градусов, в Московской области [будет] +16…+21. Ночью будет в Москве достаточно тепло — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов», — сообщила Волосюк.

Однако во второй половине дня в небе появятся дождевые облака. В четверг столичный регион попадет под влияние очередного северо-атлантического циклона, но пока в его теплой части. К концу дня начнет лить дождь. Местами могут прогреметь грозы. До конца рабочей недели будет умеренно теплая погода, температура будет укладываться в рамки климата, отметила синоптик.

«В пятницу при облачной погоде с прояснениями пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью будет тепло около +10 градусов, днем +15…+17 градусов, по области будет +14…+19 градусов. В выходные мы окажемся на пороге нового вторжения холодного воздуха», — добавила она.

По ее словам, придут воздушные массы с севера Скандинавии. Из-за этого опять похолодает. В выходные днем будет от +11 до +17 градусов, облачно, возможны дожди.

«Погода порадует нас только в третьей декаде мая», — заключила ведущий специалист центра погоды «Фобос».

В среду, 11 мая, днем в Москве облачно, с прояснениями и до +16 градусов.