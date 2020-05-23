Красную Поляну и Лаго-наки замело снегом. Видео

За неделю до наступления календарного лета в Краснодарском крае и Адыгее — настоящая зима. Люди поделились в соцсетях кадрами снега из Красной Поляны и плато Лаго-наки.

«Весенняя обстановочка в Лаго-наки сменилась на зимнюю всего за одну ночь. И снег продолжает идти! В Горах Красной поляны тоже насыпало», — написали пользователи в паблике «Типичный Краснодар».

Жители предгорных сел в Адыгее рассказали, что такого в конце мая никогда не видели. Максимум, когда снег у них выпадал весной, — начало мая. Местное издание «Советская Адыгея» опубликовало фото с цветущими растениями, которые засыпало снегом.

А на курорте «Красная Поляна» снегу не удивились. «Это не неожиданность — это горы Кавказа и его необыкновенный климат», — написали пользователи Instagram.

Горнолыжники Адыгеи тоже обрадовались снегу. Они поделились радостью с пользователями сети Instagram.

Некоторые предлагают покататься на санках, пока снег не растаял.

Ранее сообщалось, что снег выпал и в некоторых районах Московской области.