Красную Поляну и Лаго-наки замело снегом. Видео
«Весенняя обстановочка в Лаго-наки сменилась на зимнюю всего за одну ночь. И снег продолжает идти! В Горах Красной поляны тоже насыпало», — написали пользователи в паблике «Типичный Краснодар».
Жители предгорных сел в Адыгее рассказали, что такого в конце мая никогда не видели. Максимум, когда снег у них выпадал весной, — начало мая. Местное издание «Советская Адыгея» опубликовало фото с цветущими растениями, которые засыпало снегом.
А на курорте «Красная Поляна» снегу не удивились. «Это не неожиданность — это горы Кавказа и его необыкновенный климат», — написали пользователи Instagram.
Горнолыжники Адыгеи тоже обрадовались снегу. Они поделились радостью с пользователями сети Instagram.
Некоторые предлагают покататься на санках, пока снег не растаял.
Ранее сообщалось, что снег выпал и в некоторых районах Московской области.