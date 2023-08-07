07 августа 2023, 19:16
Краснокнижный дельфиненок родился в «Москвариуме»
«Москвариум» сообщил о рождении детеныша краснокнижной черноморской афалины
В начале июля в «Москвариуме» появился на свет дельфиненок. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Самка афалины Нота переехала в «Москвариум» из Ялты в 2022 году. Во время диспансеризации выяснилось, что она беременна.
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«Рождение дельфиненка — радостное для нас событие. Мама и малыш проводят много времени вместе: самка кормит малыша своим молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание», — рассказал директор департамента по работе с животными «Москвариума» Сергей Третьяков.
Специалисты ветслужбы круглосуточно наблюдают за новорожденным и его мамой. Увидеть их сможет каждый посетитель «Москвариума».
Черноморских афалин внесли в Красную книгу. Их популяция в Черном море составляет примерно 43 000 особей.
Ранее семью краснокнижных чибисов нашли специалисты Мосприроды в долине реки Ржавки.
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