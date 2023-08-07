Экология 07 августа 2023, 19:16 Краснокнижный дельфиненок родился в «Москвариуме» «Москвариум» сообщил о рождении детеныша краснокнижной черноморской афалины Пресс-служба «Мосаквариума»

Читать 360tv в

В начале июля в «Москвариуме» появился на свет дельфиненок. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Самка афалины Нота переехала в «Москвариум» из Ялты в 2022 году. Во время диспансеризации выяснилось, что она беременна.

Реклама

«Рождение дельфиненка — радостное для нас событие. Мама и малыш проводят много времени вместе: самка кормит малыша своим молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание», — рассказал директор департамента по работе с животными «Москвариума» Сергей Третьяков.

Специалисты ветслужбы круглосуточно наблюдают за новорожденным и его мамой. Увидеть их сможет каждый посетитель «Москвариума».

Черноморских афалин внесли в Красную книгу. Их популяция в Черном море составляет примерно 43 000 особей.

Ранее семью краснокнижных чибисов нашли специалисты Мосприроды в долине реки Ржавки.