Краснокнижных жуков нашли в парке «Кузьминки-Люблино»
«Специалисты Мосприроды во время ежедневного мониторинга природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“ сфотографировали жуков несколько видов, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы», — сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Каждый из жуков приносит пользу окружающей среде. Все они отличаются друг от друга внешне и по образу жизни. Так, например, лептура красная разрушает отмершую древесину стволов и пней, но не вредит при этом дереву. Личинки дровосека-кожевника питаются мертвой древесиной, перерабатывая в перегной корни и ветви засохших деревьев. Жуков-могильщиков называют санитарами леса. И взрослые особи, и личинки питаются падалью в лесу.
Ранее стало известно о распространении полчищ стрекоз на пляжах Анапы. Но специалисты заверили людей, что бояться не нужно. Такое нашествие стрекоз происходит каждое лето.