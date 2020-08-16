Краснокнижных жуков нашли в парке «Кузьминки-Люблино»

Краснокнижные жуки разных видов обнаружены в московском парке «Кузьминки-Люблино». Специалисты нашли и сфотографировали лептуру красную, дровосека-кожевника, жука-могильщика, а также бронзовку мраморную.

«Специалисты Мосприроды во время ежедневного мониторинга природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“ сфотографировали жуков несколько видов, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы», — сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Источник фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Каждый из жуков приносит пользу окружающей среде. Все они отличаются друг от друга внешне и по образу жизни. Так, например, лептура красная разрушает отмершую древесину стволов и пней, но не вредит при этом дереву. Личинки дровосека-кожевника питаются мертвой древесиной, перерабатывая в перегной корни и ветви засохших деревьев. Жуков-могильщиков называют санитарами леса. И взрослые особи, и личинки питаются падалью в лесу.

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