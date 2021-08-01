В России разрешили охоту на краснокнижных животных

С 1 августа вступили в силу два закона о добыче животных из Красной книги РФ. Они допускают в исключительных случаях добычу редких животных. Поправки к законам отменяют положение запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России.

«Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира», — рассказали в министерстве.

Добыча краснокнижных животных разрешается также с целью осуществления их мониторинга и регулирования их численности, ради охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека, для предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов страны.

В Минприроды подчеркнули, что запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется. Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.

Представители «Гринпис» заявили агентству, что Россия фактически сделала шаг к легализации VIP-охоты. Любители трофейной охоты не упустят случая воспользоваться лазейкой.

За последние годы из Красной книги Московской области, в которую вошли 675 видов животных и растений, удалось исключить 146 животных. Их популяция в регионе восстановлена.