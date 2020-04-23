Краснокнижных соколов пытались провезти в сумках-челноках через границу. Видео

Пограничники поймали в Алтайском крае контрабандистов, которые пытались перевезти краснокнижных птиц за границу. Соколов мошенники спрятали в сумки-челноки.

Речь идет о редких соколах, которые принадлежат к виду сапсан. Россияне решили на них подзаработать и продать их в Казахстан. По оценке экспертов, одна птица стоит около 100 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в прошлом году мошенники купили шесть птиц и некоторое время держали их в неволе. В октябре 2019 года мужчины спланировали операцию по вывозу соколов в Казахстан в обход российских погранслужб. Однако ничего не вышло. Двух человек, которые отвечали за перевозку сапсанов, задержали.

Пограничники забрали у них соколов, которых пытались перевести в баулах. Из-за неправильных условий содержания из шести птиц выжили только две.

Следователи открыли дело против трех россиян и одного гражданина Казахстана, которые участвовали в сделке. Речь идет о незаконном приобретении и хранении занесенных в Красную книгу животных и о попытке незаконного перемещения их через российскую границу.

«Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в Угловский районный суд для рассмотрения по существу», — заявили в пресс-службе регионального УФСБ.