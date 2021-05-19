Краснокнижного орла заметили над озером Шарташ в Екатеринбурге

Орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова рассказала, что редкого орла скопу, внесенного в Красную книгу России, заметили над озером Шарташ в Екатеринбурге, написал сайт URA.ru.

«Птица кружила над водой, до этого в Екатеринбурге скопу не видели никогда. Сейчас у этих хищников период поиска для гнездования, и есть надежда, что скопа задержится у нас», — пояснила специалист.

Скопа это рыбоядный орел. Такие хищные птицы обитают возле водоемов, в болотистой местности. Их появление в городе считается хорошим знаком и признаком благоприятной экологической обстановки в Екатеринбурге.