Краснокнижного лесного кота обнаружили в Приморье

В Приморье специалисты охотнадзора обнаружили лесного краснокнижного кота, который охотился на гусей. Никаких увечий на теле хищника не было, однако ветеринары все равно решили осмотреть животное, а затем выпустить его на свободу. Об этом сообщило ИА Nation News.

Снимки с пойманным в Приморье краснокнижным лесным котом появились в Instagram-аккаунте Центра реабилитации диких животных «Тигр». Подписчики паблика отметили, что слышат о существовании таких животных в приморских лесах впервые.

Лесные коты занесены в Красную книгу Приморского края. Эти звери отличаются пугливым поведением и стараются избегать людей. Вероятно, от лесных котов произошли те коты, которые сейчас живут дома у людей.