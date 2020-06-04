Красноярский губернатор прибыл в Норильск спустя неделю после ЧП

Глава Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где на ТЭЦ-3 случился разлив дизельного топлива. Он осмотрит место ЧП и проведет рабочее совещание по этому вопросу.

Оно пройдет с министром МЧС России Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, а также с норильскими компаниями и администрацией города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора РИА «Новости».

Усс вместе с Зиничевым уже увидели поврежденный резервуар НТЭК, откуда вытекло свыше 20 тысяч кубометров топлива. Также они должны подняться в воздух, чтобы понять весь масштаб экологической катастрофы.

Источник фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

В среду, 3 июня, президент Владимир Путин дал поручение правоохранительным органам проверить действия «Норильско-Таймырской энергетическая компании» (НТЭК). Нужно понять, насколько оперативно компания проинформировала экстренные службы и власть о случившемся и какие действия предприняла для устранения ЧП.

Еще 29 мая на территории ТЭЦ-3, которым владеет НТЭК, произошла разгерметизация одного из резервуаров, затем начался пожар. С 3 июня в Норильске ввели режим ЧС федерального уровня.

По факту случившего открыты три уголовных дела. Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан.