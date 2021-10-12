Красноярск встал в пробки из-за выпавшего снега

Жители Красноярска с раннего утра встали в пробки из-за внезапно выпавшего снега. О дорожных проблемах, заставших город врасплох, написали в Telegram-канале Красноярск № 1.

Дорожные заторы утром достигли девяти баллов по общеизвестной шкале. Сейчас свидетели проблемы пишут, что она все еще остается, но уровень загруженности снизился — до пяти баллов.

Медленнее всего машины двигаются на Свободном проспекте, улицах Калинина, Партизана Железняка и Высотной.

Метеорологи уже назвали регионы, в которых снег стоит ждать в самое ближайшее время. По словам директора гидрометцентра Дмитрия Киктева, скоро осадки настигнут юг России и юго-западную часть Сибири.

А в некоторых частях страны снег уже давно лежит. Например, в Магаданской области, на Чукотке и около побережья Охотского моря. Выпадал он и на Южном Урале, и на Камчатке, но растаял. Сейчас в этих районах температура стоит около нуля градусов, именно поэтому снежный покров пока не держится постоянно.