Краснодарцы устроили флешмоб с нетающим снегом. Ученый назвал это «массовым психозом»

Жители Краснодара начали делиться в соцсетях видео с нетающим снегом. Его поджигают, а он не плавится. Экс-замдиректора института общей физики РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Владислав Михалевич дал объяснение чудо-снежкам.

«Это называется массовый психоз. <…> Очень легко людей сбить с толку. Черное — это уголь. Когда пламя горит, то образуются частички сажи — углерода, и на снег это оседает. Вот вы возьмете, например, ложку столовую или вилку и тоже зажигалку поднесете, и тоже плавиться не будет, а в костер бросите — расплавится», — передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Он также напомнил о теплопроводности. Если взять тот же самый снежок и скатать в тонкую спичку, то, скорее всего, он начнет плавиться. Но в этом нет никакой хитрости, отметил эксперт.

В социальных сетях появились уже десятки видео со снегам. Жители Краснодара и Ростовской области лепят из снега снежок и пытаются поджечь его с помощью зажигалки. Но снежок только темнеет, с него даже вода не течет.