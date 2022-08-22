Краснодарские власти саботируют строительство мусорных заводов в регионе

Регион уже дважды не предоставил концепцию развития мусорной инфраструктуры на 23 млрд рублей

Краснодарский край в очередной раз нарушил сроки предоставления концепции развития инфраструктуры обращения с отходами в регионе. Как сообщил в пресс-службе РЭО в ответ на запрос журналистов, от субъекта РФ ожидались шаги по доработке Концепции. Планируется, что в крае построят пять комплексов обращения с отходами за 23 млрд рублей. Однако без утверждения Концепции этого не произойдёт.

РЭО ожидал получить Концепцию развития системы обращения с отходами на территории Краснодарского края еще 15 июля 2022 года. Тогда прошла рабочая встреча с участием главы Минприроды Александра Козлова, и на ней был установлен новый срок — 21 июля 2022 года. Подготовил Концепцию потенциальный инвестор — компания «РТ-Инвест», а предоставить в Правительство Российской Федерации с отработкой ранее выданных замечаний должно Правительство края. Однако на сегодняшний день этого не произошло, протокольное поручение министра природных ресурсов и экологии РФ нарушено. На данный момент финансовая модель реализации концепции включает пят комплексных объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Инвестиции в них оцениваются в 23 млрд рублей. РЭО готов со своей стороны предоставить финансирование проекта в размере 16,5 млрд рублей через механизм облигационного займа сроком 11−12 лет по льготной ставке.

Планируется, что объекты будут принимать на обработку все 100% входящего потока ТКО и будут включать в себя утилизацию в виде компостирования. Совокупная мощность комплексов составит 1 500 000 тонн в год. В Туапсинском районе будет построен объект на 350 тонн в год, в Анапе — на 200 тысяч тонн, в Армавире — на 450 тысяч тонн, в станице Староминская — на 200 тысяч тонн и в городе Верхнее Буу — на 300 тысяч тонн в год.