Красная книга России пополнится новыми животными впервые за 23 года

Впервые за 23 года в Красную книгу дополнят. Туда внесут каспийского тюленя и плотоядную косатку.

Министерство природы одобрило правки. Об этом сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет «Говорит Москва».

Он отметил, что зоозащитники добивались включения этих видов в Красную книгу два года. Новый «красный список» был готов в конце 2019 года. Его принятие откладывалось из-за противоречий между Минприроды и Минсельхозом.

Именно история с плотоядными косатками, «узниками китовой тюрьмы», получила широкую огласку. В октябре 2018 года Greenpeace заявил, что из России в Китай хотят незаконно продать 13 косаток. Петиция с требованием освободить животных набрала более полутора миллионов подписей. По итогу животные, после долгих разбирательств были выпущены на волю.

«Гринпис России» сообщил, что приказ о дополнении Красной книги направят для утверждения в Минюст.

Ранее межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экологическим системам опубликовала доклад. Согласно нему, около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения.