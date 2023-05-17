Экология 17 мая 2023, 17:36 КПО на 420 тысяч тонн отходов ввели в Тульской области

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Российский экологический оператор профинансировал проект на сумму 261,9 млн рублей.

Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 420 тысяч тонн отходов ввели в Дубенском районе Тульской области в рамках реконструкции полигона.

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«17 мая 2023 года в Тульской области была завершена масштабная реконструкция полигона Дубенского района. Введены в эксплуатацию объекты обработки мощностью 440 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн. Проект РЭО профинансировал в размере 261,9 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей. Инвестором выступило ООО «СтройСитиТула» (группа компаний ООО «МСК-НТ», региональный оператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с ТКО в г. Москва).

Объект утилизации представляет собой объект компостирования, участок производства технического грунта.