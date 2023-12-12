Экология 12 декабря 2023, 16:50 КПО мощностью 330 тысяч тонн появится в Новосибирской области РЭО

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Комплексный объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Новосибирской области. Его мощность сортировки составит 330 тысяч тонн. Регион подписал концессионное соглашение с инвестором.

«Заключена концессия между Правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска „Спецавтохозяйство“. В рамках соглашения будут построены объекты обработки и утилизации ТКО. Проект оценивается в более чем 4 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование свыше 3,5 млрд рублей за счет средств от размещения облигаций РЭО. Это до 95% от стоимости проекта», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Соглашение было подписано 29 ноября 2023 года.

Мощности сортировки составят 330 тысяч тонн в год, утилизации — 99 тысяч тонн в год, размещения — 130 тысяч тонн в год. «Объект будет создан в селе Раздольное Новосибирской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Старт разработки проектной документации ожидается в начале 2024 года», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.