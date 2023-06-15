Экология 15 июня 2023, 17:42 КПО мощностью 150 тысяч тонн отходов за 3 млрд рублей построят в Калужской области

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РЭО рассматривает возможность финансирования проекта

Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 150 тысяч тонн в год построят в Калужской области. Регион заключил концессионное соглашение в мае 2023 года. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша обсудили детали проекта на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также подписали соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с ТКО.

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«В Калужской области до конца 2025 года будет построен комплексный объект мощностью обработки 150 тысяч тонн в год и утилизации — 45 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей. На полях ПМЭФ подписали с регионом соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, в рамках которого РЭО и Калужская область проработают возможность финансирования проекта со стороны РЭО. Проект реализуется на основе концессии, соглашение было заключено в мае», — сообщил Денис Буцаев.

На данном этапе инвестор совместно с регионом осуществляет подготовку задания на проектирование, которое в дальнейшем будет направлено на согласование в РЭО. Земельный участок уже сформирован, идет подготовка к заключению договора аренды.

Создание объекта позволит региону прийти к выполнению целевых показателей по сокращению объемов захоронения отходов и 100% обработке ТКО.