Козельский полигон на Камчатке устранят за счет федерального бюджета

Козельский полигон на Камчатке включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Данная инициатива необходима, чтобы ликвидировать опасную свалку за счет федерального бюджета.

Рекультивацию полигона планируется выполнить в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Документацию подготовят на средства, полученные по программе «Дальневосточная субсидия», сообщило Минприроды РФ.

В свою очередь советник губернатора края Екатерина Емец на II Международном форуме-выставке «Чистая страна» сообщила, что на рекультивацию потребуется около 360 миллионов рублей, из них около 50 миллионов рублей на проект. Власти Камчатки рассчитывают выполнить все работы до конца 2022 года.

Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов находится в 38 киломметрах от Петропавловска-Камчатского — на левом берегу реки Мутнушка. В советское время, в 1979–1982 годы, областное предприятие «Камчатсельхозснаб» захоронило там более 108 тонн сильнодействующих ядовитых веществ. Захоронение представляет собой бетонные бункеры, погруженные в траншею с гидроизоляцией. Размер земельного участка, на котором находится полигон, составляет около 7 га.

В 2009–2010 годах на полигоне были отстроены защитные сооружения с водоотводным рвом вдоль всего перемитра. Краевая проверка состояния подземных и поверхностных вод в 2003–2019 годах выявила удовлетворительное состояние объекта. Специалисты отметили, что существуют потенциальные риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанные с нарушением целостности полигона.

Ранее Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что полигоны, находящиеся на территории Камчатки, необходимо либо рекультивировать, либо законсервировать, напомнило RT.

Не так давно этот полигон связывали с гибелью морских животных на Камчатке. После этого там решили создать Центр компетенций по изучению проблем Мирового океана.