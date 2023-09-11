11 сентября 2023, 23:32
Котята снежного барса попали в фотоловушку на территории заповедника в России
Подросшие котята снежного барса попали в объектив видеокамеры на территории Саяно-Шушенского заповедника. Кадры с краснокнижными животными опубликовала объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» в своем Youtube-канале.
Трое котят — уже подростки. До их окончательного взросления осталось несколько месяцев. После этого они смогут добывать еду, искать укрытия и прокладывать тропы уже без матери.
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На кадрах фотоловушки видно, как молодые ирбисы с интересом обнюхивают устройство.
Снежные барсы или ирбисы занесены в Красную книгу России. Всего на территории нашей страны проживает не более 90 особей этого вида. Девять из них обитают на территории Саяно-Шушенского заповедника. В том числе трое молодых ирбисов, которые появились на свет в 2022 году.
Ирбисы — опасные хищники. В мае стало известно, что в Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с котятами напали на стадо домашних овец. Во время этой охоты хищное семейство погубило 27 коз и баранов.
В июне прошлого года стало известно о планах создать на Алтае Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».
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