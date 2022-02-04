Костромская область перевыполнила показатели экологического нацпроекта

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудили итоги внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективы реализации проектов по переработке и утилизации ТКО. Рабочая встреча прошла в администрации региона.

Денис Буцаев отметил, что в регионе на высоком уровне организована работа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это позволяет Костромской области быть в числе лидеров среди субъектов РФ по организации процесса. Гендиректор Российского экологического оператора подчеркнул, что в регионе выстроено эффективное взаимодействие органов власти с региональными операторами, развита мусороперерабатывающая инфраструктура, действует высокотехнологичный мусоросортировочный комплекс, который является примером реализации подобных проектов.

«Костромская область входит в число регионов, которые находятся в зеленой зоне по ЦФО и в очень хорошем статусе по темпам реализации реформы обращения с ТКО в целом по России. Основа реформы, которая началась в 2019 году, заключалась в том, чтобы построить объекты инфраструктуры и задействовать региональных операторов. В регионе по обоим из направлений эта работа идёт в хорошем темпе. Региональные операторы действуют на территории всей области», — подчеркнул Денис Буцаев.

По итогам 2021 года Костромская область с превышением выполнила показатели, установленные национальным проектом «Экология» — выросла доля отходов, направленных на утилизацию и обработку, снизилось количество мусора, направленного на захоронение.

Ведется работа по рациональному использованию ресурсов — в муниципальных образованиях поэтапно устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, при участии общественных организаций реализуются проекты по сбору вторичного сырья. Все это позволяет региону регулярно занимать высокие позиции национального экологического рейтинга.