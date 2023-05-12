Экология 12 мая 2023, 00:31 Косметолог Бондарева рассказала об опасности слишком раннего потепления Косметолог Бондарев: слишком активное солнце может привести к проблемам с кожей

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Температура в Санкт-Петербурге по ночам в ближайшие 10 дней не будет опускаться ниже +8 градусов. Теплая погода пришла в город раньше срока. Однако значительное потепление может представлять опасность для кожи, рассказали косметолог Яна Бондарева. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалисты пояснили, что меньше воздействию солнечных лучей подвержены люди со смуглой кожей и темными волосами. Однако это не значит, что им можно отказаться от использования солнцезащитного крема. Лучше выбирать средства с SPF 15–30.

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«Блондинки, рыжие, „беляночки“ с веснушками — в данном случае кожа будет краснеть и тут лучше использовать высокую степень защиты — SPF 40 и 50», — отметила косметолог.