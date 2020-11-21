Косатки атаковали рыболовецкие суда 40 раз за полгода. Это такая игра?

Ученые начали изучать все свидетельства, фотографии и видео, чтобы выяснить, с какими именно особями имеют дело. Сбор данных они запустили в сентябре. Оказалось, что в большинстве нападений участвовали три молодых самца, которые в официальном реестре именуются Черный Глэдис, Белый Глэдис и Серый Глэдис. Однако пока не удалось определить, к какой именно семье они относятся. А узнать это важно, потому что косатки живут и охотятся тесными семейными коллективами, во главе которых стоит самая уважаемая самка.

У Белого Глэдиса на голове была довольно серьезная рана — предположительно, от судового винта. Морской биолог, доктор Рено де Стефани сомневается в мстительности Глэдисов. Неизвестно, нападали косатки на яхты уже после ранения или же получили его во время одной из атак.

Расследование и многолетний опыт работы с косатками позволили ученым сделать вывод, что киты просто играли.

«Похоже, что больше всего их интересует руль. Я думаю, что это потому, что он движется. В некоторых случаях грамотно нанесенный удар может развернуть все судно. Если они (киты — прим. ред.) видят, что у них хватает сил на то, чтобы развернуть что-то очень и очень большое, то вполне вероятно, что им это очень нравится», — объяснила специалист по морской биологии доктор Рут Эстебан.

Рено де Стефани согласился с ней. Во время охоты косатки ведут себя иначе — настолько осторожно, что вы их и не заметите. А сама же атака выдается крайне агрессивной. По словам морского биолога, нападение косаток на кашалотов — страшное зрелище.