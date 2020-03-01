Коронавирус оказался полезным для атмосферы

Американское космическое управление опубликовало снимки, сделанные в начале января, когда коронавирус только начал распространяться. После того как в Китае ввели карантин, плотность диоксида азота значительно снизилась, а на последних фотографиях, сделанных в середине февраля, его нет совсем.

Диоксид азота выделяется машинами, электростанциями, а также различными промышленными объектами. Он образуется при сжигании природного топлива на высоких температурах.

С другой стороны, резкое падение диоксида азота говорит и о сокращении производства, а значит, и об экономическом спаде. Так что сложно сказать, позитивное это наблюдение или нет.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. С января им стали заболевать и в других странах. Сейчас по всему миру коронавирус обнаружили у 86,5 тысячи человек, почти три тысячи из них скончались.