Экология 10 мая 2023, 14:12 Конвертер товаров в отходы появился в России

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Модуль от РЭО поможет производителям и импортерам разобраться, как исполнить обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки.

Российский экологический оператор по поручению Минприроды России разработал конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходы в свою очередь в новую продукцию, получаемую в результате их переработки. Товар — отход — товар.

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После принятия законопроекта, направленного на реформу расширенной ответственности производителей (РОП), конвертер будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России.

Формирование конвертера осуществлялось на основании действующего перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3721-р, Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), Общероссийского классификатора продукции (ОКПД) по видам экономической деятельности, анализа существующих технологий утилизации отходов от использования товаров в Российской Федерации, оценки возможности утилизации отходов от использования товаров и получения из них продукции (товаров) с учетом применяемых технологий, документов стандартизации и информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, а также путем опроса утилизаторов отходов от использования товаров.

«Конвертер сформирован в развитие положений законопроекта РОП. Он станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей. С пониманием, какие товары произведены или завезены, станет легко понять, какой утилизатор нужен. А для утилизатора будет понятно, какому товаропроизводителю он может предложить свои услуги. Теперь не останется вопросов, что есть продукция, получаемая в результате утилизации. Наконец, исчезнет извечный вопрос: что должно быть произведено в результате утилизации, например, шин — чипса или крошка. Кроме того, законопроект РОП и конвертер фактически исключат возможность для производителя/импортера товаров закрывать ответственность в рамках РОП, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок. Не получится выпустить упаковку из вспененного полистирола, а отчитаться ПЭТ-бутылкой, как это было ранее», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Российский экологический оператор создал информационный модуль, который поможет производителям и импортерам товаров и упаковки, несущим ответственность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), разобраться, каким образом исполнить их обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки. Данный модуль автоматически показывает переход из товарного кода ОКПД в коды отходов по ФККО и далее в коды новой продукции по ОКПД. Конвертер представлен в простом интуитивно понятном интерфейсе. Производителю или импортеру нужно будет просто выбрать из установленного перечня кодов ОКПД выпускаемый им товар (упаковку), далее будет показан перечень кодов отходов по ФККО, которые могут быть утилизированы в рамках РОП, и коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Это упростит не только администрирование для контролирующего органа, но и поможет субъектам РОП в исполнении их обязанности по утилизации отходов», — сообщил заместитель генерального директора Алексей Буров.

«Конвертер включает более 15 000 позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Модуль автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем — к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов. Для удобства использования конвертера мы разработали информационный модуль. С ним можно ознакомиться по ссылке. Сейчас важно получить обратную связь от отрасли, чтобы не допустить ошибок. Мы ждем предложений и замечаний на адрес электронной почты util@reo.ru. Впоследствии межведомственный приказ утвердит два перечня по соотнесению кодов», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.