Экология 27 февраля 2023, 10:54 Конвертер отходов в новый товар разработают для производителей

Читать 360tv в

Информационный модуль поможет разобраться, как исполнить обязанность по утилизации отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

Российский экологический оператор (РЭО) создает информационный модуль, который поможет производителям и импортерам товаров и упаковки, которые несут ответственность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), разобраться, каким образом исполнить их обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки.

Реклама

Реклама

Вся выпускаемая упаковка и товары, попадающие под РОП, имеют коды продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы от использования товаров имеют коды по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). В результате утилизации этих отходов должны быть получены товары (продукция) с кодами ОКПД.

Модуль будет автоматически показывать переход из товарного кода ОКПД в коды отходов по ФККО и далее в коды новой продукции по ОКПД.

Ранее Глава Минприроды Александр Козлов поручил РЭО подготовить специальный конвертер кодов ОКПД и ФККО, когда товар переходит в отход и дальше в продукт утилизации. В настоящее время в Правительстве Российской Федерации завершается работа по законопроекту, направленному на реформирование механизма РОП, в ближайшее время законопроект направят в Государственную Думу. После его принятия «конвертер» будет утвержден приказом Минприроды России, а его электронная версия в виде информационного модуля станет доступна на сайте РЭО.

«С 2015 года в России действует механизм РОП. Это мера экономического стимулирования, обязывающая обеспечить утилизацию товаров и упаковки после их использования и утраты потребительских свойств в соответствии с нормативами утилизации. Нормативы утилизации сейчас установлены на уровне от 10 до 45% от объема производства, но должны быть 100%. Однако даже при таких низких нормативах товаропроизводители зачастую утилизируют иные виды отходов, нежели те, которые образуются от использования выпущенных ими товаров или упаковки. Чтобы однозначно установить соотнесение видов товаров и видов отходов, а также четко определить какой именно процесс является утилизацией необходим простой и понятный инструмент. Для этого мы разрабатываем так называемый „конвертер“ — переходник между кодами ОКПД и ФККО: выпущенный товар, затем конкретный вид отхода, и далее результат утилизации. Конвертер позволит упростить проверку данных, подаваемых субъектами РОП в Росприроднадзор», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сейчас существует проблема определения утилизатора. Утилизация как процесс предполагает обязательное повторное (вторичное) применение отходов в целях производства новых товаров, то есть из ФККО должен получаться ОКПД.

Однако, в связи с несовершенством кодов ФККО и ОКПД необходимо конкретизировать результат утилизации (по итогам утилизации не должно быть кодов продукции ОКПД, которые можно классифицировать как код ФККО).

Для того, чтобы невозможно было признать утилизаторами тех, кто не осуществляет фактическую утилизацию (например, заготовителей), необходимо не только соотнесение кодов ОКПД и ФККО, но и «переходник» на итог утилизации.

«Конвертер будет представлен в простом интуитивно понятном интерфейсе. Производителю или импортеру нужно будет просто выбрать из установленного перечня кодов ОКПД выпускаемый им товар (упаковку), далее будет показан перечень кодов отходов по ФККО, которые могут быть утилизированы в рамках РОП, и коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Это упростит не только администрирование для контролирующего органа, но и поможет субъектам РОП в исполнении их обязанности по утилизации отходов», — прокомментировал Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.