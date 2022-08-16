Концессии в сфере ТКО разрешат заключать для нескольких предприятий в разных муниципалитетах

Российский экологический оператор и Национальный Центр ГЧП обсудили предложения по совершенствованию концессионного законодательства от участников рынка в сфере обращения с отходами. Одним из них станет возможность заключать концессионные соглашения для нескольких предприятий в разных муниципалитетах. Планируется, что изменения будут внесены в Федеральный закон о концессионных соглашениях (115-ФЗ). Законопроект призван увеличить инвестиционную привлекательность проектов по развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

«Совместно с Национальным Центром ГЧП РЭО подготовили законопроект, который уточнит особенности регулирования концессий в сфере обращения с ТКО. Изменения, которые планируется внести в закон о концессиях, призваны увеличить инвестпривлекательность инфраструктурных проектов в сфере обращения с ТКО и регламентировать процедуры в отрасли. Среди предложений есть такие, как разрешение заключать концессионные соглашения в отношении комплекса объектов обращения с ТКО, в том числе расположенных в разных муниципалитетах, возможность корректировки размера валовой выручки по итогам госэкспертизы», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Законопроект устанавливает гарантии возврата средств в случае изменения регулирования, в том числе изменения территориальной схемы. Он предлагает обязывать регулятора предоставлять данные для конкурса и частной концессионной инициативы, исходя из которых будут рассчитываться тарифные и иные финансовые параметры концессии. Помимо этого проект закона устанавливает правило о передаче объекта концеденту для проведения рекультивации, а также возможность возложить ее на концессионера при наличии финансирования со стороны концедента.

«РЭО провел совместно с Национальным Центром ГЧП совещание, на котором были выслушаны рекомендации по совершенствованию концессионного законодательства от участников рынка. Все предложения будут учтены при доработке законопроекта. После того, как будут определены конкретные изменения в закон, законопроект внесут на обсуждение в Правительство РФ», — отметила руководитель департамента ГЧП ППК РЭО Александра Голованова.