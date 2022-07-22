Концепт молодежного экодвижения придумают на «Территории смыслов»

Российский экологический оператор организует на форуме «Территория смыслов» экоклуб в рамках экологизации форумной кампании Росмолодежи. Членам клуба предстоит разработать концепт всероссийской экологической организации.



«РЭО выступает экопартнером „Территории смыслов“ в рамках форумной кампании Росмолодежи. Проект направлен на экологизацию молодежных форумов, которые проходят по всей стране, и включает в себя проведение просветительских мастер-классов, воркшопов и деловых игр, а также установку и внедрение раздельного сбора отходов на протяжении всей форумной кампании. Все активности по экологизации предполагаются для развития отрасли обращения с отходами и направлены на повышение уровня экологической грамотности населения», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.



РЭО установит совместно с волонтерами-экологами «Делай!», с которыми сотрудничает по линии добровольчества, свой стенд на сменах «Политика» и «Управление». С 25 июля по 5 августа на площадке стенда будут проходить просветительские мероприятия: мастер-классы, создание изделий из вторсырья, деловая игра «Завод», экологический квиз, мини-лекции, эстафета ЭкоГТО. Также будет организован совместный экоклуб, который объединит все семь заездов форума.



«На территории форума мы организуем экоклуб, в котором вместе с участниками будем решать большую задачу — нужно будет придумать решение по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Участники делятся на сообщества, каждое из которых будет выполнять задание по тематике своего заезда. Так общая проблема будет проработана с разных сторон, итогом станет единый проект, дополненный разными сообществами», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.



Например, участники смены «Город» придумали, как решить свою часть кейса, они предложили объединить городские экологические сообщества и развивать экологическую культуру среди горожан. Смена «Образование» найдет эффективные варианты по экопросвещению для всех возрастов.



В 2022 году форум «Территория смыслов» проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске с 5 июля по 5 августа 2022 года. Форум состоит из семи смен-сообществ «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика». Подробнее об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта

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