Концентрация загрязняющих веществ в московском воздухе снизилась в несколько раз

Концентрация загрязняющих веществ уменьшилась в 4,6 раза в воздухе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга в своем Telegram-канале.

«Информация о текущей экологической обстановке в городе Москве на 22:00 18 августа 2022 года. По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 4,6 раз», — написала пресс-служба учреждения.

Как отметили в сообщении, специалисты не зафиксировали превышений гигиенических нормативов. Экологическая обстановка остается на контроле сотрудников Мосэкомониторинга.

Утром в четверг, 18 августа, столицу затянул смог от лесных пожаров в Рязанской области. Жителей и гостей города предупредили, что дым задержится на ближайшие двое суток. В юго-восточных, южных и западных районах Москвы концентрация загрязняющих веществ выросла на 30%.

Глава МЧС Александр Куренков перевел работы по тушению пожаров в Рязанской области на круглосуточный режим. К ликвидации огня подключились подмосковные специалисты из Шатуры и Луховиц. Если обстановка не стабилизируется, то в регион отправят дополнительные силы и средства.