Концентрация вредных веществ в воздухе Якутии превышена в 20 раз

В Якутии предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 20 раз. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Глава региона Айсен Николаев попросил предприятия сократить рабочий день или объявить выходной из-за ситуации с воздухом. В результате сильного смога на реке Лене отменили паромные рейсы.

В регионе продолжают действовать 168 природных пожара. С 1 июля местным жителям запрещено посещать леса. С пожарами в регионе борются более пяти тысяч человек. Площадь, которую охватил огонь, составляет свыше миллиона гектаров.

В среду в лесу в Чурапчинском районе Якутии нашли тело 44-летнего тракториста. Мужчина пропал еще в понедельник, обгоревший труп нашли спустя два дня. Местные рассказывали, что погибшего просили помочь в тушении пожара.

Накануне жители Челябинска пожаловались, что задыхаются от смога, который пришел в город из Якутии. Синоптики заявили, что смог будет в городе еще как минимум неделю. По словам специалистов, концентрация в городе взвешенных частиц из-за смога превышена.