Концентрация вредных веществ в воде в Норильске превышена в 200 раз

Всего специалисты отобрали восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз.

После аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты оказались в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Водозаборов ниже по их течению нет.

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжились и утром 6 июня. Эксперты ведут мониторинг экологической обстановки. Всего в ликвидации последствий загрязнения участвуют 380 человек и 120 единиц техники.

Авария на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла 29 мая. Один из резервуаров с дизельным топливом получил повреждения, и нефть разлилась по реке и попала в почву. Всего вытекло около 21 тысячи тонн. В Генпрокуратуре заявили, что главная причина ЧП — просадка грунта.

МЧС показало, как разлив нефти в Норильске выглядит из вертолета.

После происшествия Росприроднадзор пообещал до конца 2020 года проверить все крупные предприятия страны на предмет того, соответствуют ли они экологическим стандартам.