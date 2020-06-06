    06 июня 2020, 12:33

    Концентрация вредных веществ в воде в Норильске превышена в 200 раз

    Алена Макаренко

    Получены результаты проб воды из водоемов в Норильске, загрязненных топливом. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в 200 раз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

    Всего специалисты отобрали восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз.

    После аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты оказались в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Водозаборов ниже по их течению нет.

    Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжились и утром 6 июня. Эксперты ведут мониторинг экологической обстановки. Всего в ликвидации последствий загрязнения участвуют 380 человек и 120 единиц техники.

    Авария на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла 29 мая. Один из резервуаров с дизельным топливом получил повреждения, и нефть разлилась по реке и попала в почву. Всего вытекло около 21 тысячи тонн. В Генпрокуратуре заявили, что главная причина ЧП — просадка грунта.

    МЧС показало, как разлив нефти в Норильске выглядит из вертолета.

    После происшествия Росприроднадзор пообещал до конца 2020 года проверить все крупные предприятия страны на предмет того, соответствуют ли они экологическим стандартам.