Климатологи изучили образцы льда, которые появились в Антарктике в середине XIX века — и пришли к выводу, что концентрация водорода в воздухе выросла на 70% за последние полтора столетия. Такие данные исследований ученые опубликовали в журнале PNAS.

По словам исследователей, долгое время количество водорода в атмосфере почти не менялось. Так было до конца XIX века, после чего начался усиленный рост. Ученые отметили, что водород обладает парниковым эффектом и может приводить к потеплению на Земле. Пока он гораздо меньше воздействует на атмосферу, чем углекислый газ. Но когда человечество начнет переходить на водородную энергетику, его роль может многократно возрасти.

Особенно сильно доля водорода в атмосфере выросла за последние два десятилетия XX века. Раньше ученые считали, что раз выработка водорода уменьшилась еще в 80-х годах, то его концентрация должна была значительно уменьшиться. Но этого не произошло, и значит, есть еще некоторые источники выбросов водорода. Теперь исследователи хотят заняться их поиском и изучением.

Климатологи предупреждают, что человечество должно активнее бороться с глобальным потеплением. Уже через сто лет вода в мировом океане может подняться примерно на пять метров, и это приведет к переселению народов.